НАТО не готове рухатися до закриття неба над Україною. Але допомагати буде по-іншому

НАТО не готове рухатися вперед з питанням про безпольотну зону над Україною. Однак, як заявила постійний представник США в НАТО Джуліана Сміт, зараз розробляються інші механізми допомоги Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

"Наша мета зараз - фактично зупинити війну. Ми не хочемо розширювати цей конфлікт за межі України, і тому зараз колективний сигнал НАТО полягає в тому, що НАТО не готове просуватися вперед з безпольотною зоною", - сказала Джуліана Сміт в інтерв'ю.

Вона додала, що зараз члени НАТО роблять кроки, щоб надати потужну підтримку Україні та оцінити її потреби в галузі безпеки в режимі реального часу.

Офіційні особи США обговорюють з польським урядом можливість відправки Польщею радянських винищувачів МіГ - 29 для підтримки українців.

"Це суверенне рішення Польщі. Є багато відкритих питань про кількість наявних українських пілотів, про те, як ці літаки будуть переміщатися з Польщі в Україну. Все це зараз опрацьовується", - пояснила вона.

Також Сміт зазначила, що у Москви немає переваги в повітрі над Україною, і це "погані новини для Путіна".

"Вони не взяли Києва, як планували в перші дні цього конфлікту. Президент Зеленський як і раніше є президентом України. І те, що ми бачили – це частина цих колон, 40-кілометрова колона, за якою всі стежили. Вона, по суті, нікуди не поділася", - повідомила Сміт.

Також постійний представник США в НАТО здивувалася, наскільки у російської армії непродумане забезпечення.

"Це багато говорить нам про здібності російських збройних сил і проблеми, особливо про проблеми тилового забезпечення, з якими стикаються росіяни. Насправді просто вражаюче, їх нездатність забезпечити свої сили такими простими речами, як їжа і паливо", - додала Сміт.