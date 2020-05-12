НАТО готовится к долгосрочным последствиям пандемии

Североатлантический альянс готовится к долгосрочным последствиям пандемии COVID-19 и работает над тем, чтобы помочь союзникам повысить их устойчивость. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НАТО.

Сегодня состоялась видеоконференция министров обороны стран ЕС с участием генсека НАТО Йенса Столтенберга и заместителя генсека ООН по операциям по поддержанию мира Жан-Пьера Лакруа. Участники, среди прочего, обсудили последствия пандемии на безопасность в мире и усилия обеих организаций касательно борьбы с вирусом.

Столтенберг поприветствовал тесное сотрудничество между НАТО и ЕС, отметив, что сейчас "как никогда важно помочь нашим членам и партнерам повысить устойчивость населения и борьбу с дезинформацией".

Он также подчеркнул, что проблемы безопасности не уменьшились из-за коронавируса. По его словам, на фоне пандемии потенциальные противники будут пытаться проверить решимость НАТО.

"Поскольку НАТО реагирует на эту пандемию, мы также готовимся к долгосрочным последствиям COVID-19 и работаем над тем, чтобы помочь союзникам повысить их устойчивость", - говорится в сообщении.

В конце апреля послы стран НАТО провели закрытую встречу с главой Альянса Йенсом Столтенбергом, на которой было решено начать подготовку ко второй волне вспышки COVID-19 этой осенью. Ожидается, что план будет представлен и одобрен Альянсом в конце июня на заседании министров обороны членов НАТО.

Также РБК-Украина сообщало, что мировые военные расходы достигли рекордного уровня за 30 лет. 62% всех расходов на оборону приходится на пять стран - США, Китай, Индию, Россию и Саудовскую Аравию.

В начале мая американский президент Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты Америки обсуждают с Россией вопрос контроля над вооружениями.