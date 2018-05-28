Нетаньяху планирует обсудить с Меркель, Макроном и Мэй ядерное соглашение с Ираном

Нетаньяху хочет обсудить с европейскими лидерами, как остановить ядерные устремления Ирана

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху встретится с лидерами Франции, Германии и, возможно, Великобритании на следующей неделе, чтобы обсудить ядерную сделку с Ираном. Об этом сообщает агентство Reuters.

"Я поеду в Европу на следующей неделе. Я встречусь с канцлером Германии Ангелой Меркель, президентом Франции Эммануэлем Макроном и, возможно, с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй", - отметил премьер Израиля.

Он сообщил, что обсудит с европейскими лидерами ситуацию с ядерным соглашением Ирана после выхода Соединенных Штатов Америки из него.

"Я обсужу с ними то, как остановить ядерные устремления Ирана, а также прекратить расширение Ирана на Ближнем Востоке. Я постараюсь представить свои позиции как можно четче", - отметил политик.

Напомним, Иран ждет от стран Евросоюза (ЕС) предложений по сохранению ядерной сделки до конца мая, а после того в течение нескольких недель Тегеран решит, останется ли он в соглашении.