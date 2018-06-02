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Інтерв'ю

НАТО не гарантує безпеки Ізраїлю у разі війни з Іраном

НовиниПолітика    02.06.2018 - 19:07
Фото: Йенс Столтенберг (nato.int)
Фото: Йенс Столтенберг (nato.int)

Ізраїль не є членом НАТО, а лише партнером

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг не гарантує безпеку Ізраїлю в разі війни з Іраном. НАТО не буде втручатися в цей конфлікт, Столтенберг заявив в інтерв'ю журналу Spiegel.

Столтенберг підкреслив - НАТО підтримує партнерські відносини з Ізраїлем. У той же час, Північноатлантичний договір передбачає гарантії безпеки для членів військово-політичного блоку

"Ізраїль не є членом НАТО і гарантії безпеки за статтею 5 Північноатлантичного договору на Ізраїль не поширюються", - сказав генсек НАТО.

Також він уточнив, що Північноатлантичний альянс не бере участь в процесі врегулювання воєнних конфліктів на Близькому Сході .

Тим не менше всі партнери по НАТО стурбовані ракетною програмою Ірану і його підтримкою терористичних груп, що веде до нестабільності в регіоні.

Зазначимо, що конфлікт Ізраїлю з Іраном пов'язаний з ракетно-ядерною програмою Тегерана і участю іранських військових у конфлікті в Сирії. Крім того, в травні Ізраїль звинуватив Іран у ракетному обстрілі ізраїльських військ на Голанських висотах. Після чого Ізраїль заявив про удари по позиціях військових Ірану на сирійській території.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху зустрінеться з лідерами Франції, Німеччини і, можливо, Великої Британії наступного тижня, щоб обговорити ядерну угоду з Іраном. 

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Теги публікації: НАТО, Єнс Столтенберг, Ізраїль, Палестина  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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