НАТО и ЕС находятся в самой сложной ситуации с 1989 года, - Дуда

Президент Польши Анджей Дуда считает, что из-за агрессии России НАТО и ЕС сейчас оказались в самой сложной ситуации с 1989 года. Об этом он заявил перед началом переговоров в Берлине лидеров Германии, Франции и Польши.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Polsat News.
По его словам, НАТО и ЕС оказались в сложной ситуации, поскольку сейчас решается вопрос о мировой безопасности. К тому же в опасной ситуации оказалась страна, которая не является членом ни ЕС, ни НАТО.
Напомним, что сейчас в Берлине проходят переговоры лидеров Франции, Германии, Польши. Лидеры обсуждают скопление российских войск на границе с Украиной и то, как предотвратить войну в Европе.