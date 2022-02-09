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НАТО і ЄС перебувають у найскладнішій ситуації з 1989 року, - Дуда

Автор: Наталья Скороход

Президент Польщі Анджей Дуда вважає, що через агресію Росії НАТО і ЄС зараз опинилися в найскладнішій ситуації з 1989 року. Про це він заявив перед початком переговорів у Берліні лідерів Німеччини, Франції та Польщі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Polsat News.

За його словами, НАТО і ЄС опинилися в складній ситуації, оскільки зараз вирішується питання про світову безпеку. До того ж у небезпечній ситуації опинилася країна, яка не є членом ні ЄС, ні НАТО.

Нагадаємо, що зараз у Берліні проходять переговори лідерів Франції, Німеччини, Польщі. Лідери обговорюють скупчення російських військ на кордоні з Україною і те, як запобігти війні в Європі.

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ПольшаЕвросоюзНАТОАнджей Дуда