У НАТО є тільки 5% засобів ППО, необхідних для захисту східного флангу, - FT
НАТО має у своєму розпорядженні лише малу частину засобів ППО, необхідних для захисту східного флангу, що оголює масштаб уразливості континенту.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.
Видання зазначає, що війна Росії проти України наголосила на важливості протиповітряної оборони, оскільки Київ просить Захід надати додаткові системи і ракети для захисту своїх міст, військ та енергосистеми від щоденних бомбових нальотів.
Однак, за словами людей, обізнаних із конфіденційними планами оборони, складеними торік, країни НАТО здатні надати менш як 5% засобів ППО, необхідних для захисту своїх членів у центральній і східній Європі від повномасштабного нападу.
Один із високопоставлених дипломатів НАТО сказав, що здатність захищатися від ракет і повітряних ударів є "основною частиною плану із захисту Східної Європи від вторгнення", додавши: "А зараз у нас цього немає".
У четвер міністри закордонних справ країн НАТО зберуться в Празі на дводенні переговори, метою яких є підготовка до саміту лідерів альянсу у Вашингтоні в липні, де однією з центральних тем стане зміцнення європейської оборони.
Деякі європейські лідери і військові чиновники заявили, що до кінця десятиліття Росія може мати можливість атакувати країни-члени НАТО.
У НАТО готуються до можливих ескалацій
Минулого року німецьке видання Bild опублікувало матеріали, що базуються на секретних документах НАТО. Згідно з цими даними, альянс розробляє плани на випадок можливого вторгнення Росії.
У рамках підготовки до такого сценарію розглядаються різні варіанти протидії.
Пізніше адмірал Роб Бауер, голова Військового комітету НАТО заявив про необхідність трансформації альянсу. Захід, за його словами, має бути готовим до того, що в сучасному світі будь-яка подія, включаючи початок війни, може статися раптово.
У свою чергу, президент Фінляндії Олександр Стубб вважає, що для запобігання війні необхідно не так говорити, як діяти: нарощувати обороноздатність і бути готовими до будь-яких викликів.
Таким чином, НАТО та країни Заходу роблять кроки щодо зміцнення своєї безпеки в умовах збільшеної геополітичної напруги.
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