ru ua
Пт, 15 июля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Как НАТО или другая коалиция может вмешаться в войну в Украине: ответ генерала США

Новина українською →
Киев, Пятница 15 июля 2022 11:39
Как НАТО или другая коалиция может вмешаться в войну в Украине: ответ генерала США Фото: НАТО или меньшая коалиция стран может помочь Украине в войне (facebook.com/GeneralStaff_ua)
Автор: Милан Лелич, Наталья Юрченко

НАТО или другая коалиция стран во главе с США могут вмешаться в войну в Украине, подключив свою авиацию. Это поможет разгромить Россию военным путем.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал американский бригадный генерал в отставке, ветеран Ирака и Афганистана Марк Арнольд.

По его словам, победить РФ на поле боя на протяжении года можно с помощью объединения сил. Это в свою очередь остановит ядерные угрозы России, которые Кремль использует как щит.

"Я считаю, что НАТО или меньшая коалиция во главе с Соединенными Штатами должны поставить цель поражения России в Украине - с помощью их военно-воздушных сил и украинских сухопутных, военно-морских и военно-воздушных сил", - сказал Арнольд.

Он также объяснил, что организовать такую стратегию борьбы очень непросто, а ее реализация может занять месяцы, поэтому политические лидеры хотели бы этого избежать.

Американский генерал считает, что Украине может помочь "натовская" авиация, а также силы ПВО в Польше и других приграничных районах.

"У нас самих есть смелые люди, которые будут оказывать непосредственную авиационную поддержку и спасать наших пилотов, когда по ним будут стрелять, а некоторые из них будут сбиты", - добавил Арнольд.

Напомним, генерал США Марк Арнольд считает, что Запад не должен поддаваться на ядерный шантаж России, поскольку это подталкивает Кремль к агрессии.

Также он заявил, следующими жертвами РФ могут стать страны НАТО - Латвия, Литва и Эстония.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
НАТО Российская Федерация Украина Соединенные Штаты Америки Война в Украине
NEWS
Воинский учет для женщин в Украине: в Генштабе сделали важное заявление
Воинский учет для женщин в Украине: в Генштабе сделали важное заявление
DAILY
Генерал армии США Марк Арнольд: Украина может победить Россию в течение года
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Генерал армии США Марк Арнольд: Украина может победить Россию в течение года