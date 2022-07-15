Экс-генерал США объяснил, почему нельзя поддаваться на ядерный шантаж России

Запад не должен поддаваться на ядерный шантаж со стороны России. Поскольку это еще больше поощряет Москву к дальнейшей агрессии.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал американский бригадный генерал в отставке, ветеран Ирака и Афганистана Марк Арнольд.

"Я считаю, что НАТО или меньшая коалиция во главе с Соединенными Штатами должны поставить цель поражения России в Украине - с помощью их военно-воздушных сил и украинских сухопутных, военно-морских и военно-воздушных сил", - говорит он.

Экс-генерал США предостерег, нельзя допустить, чтобы ядерные угрозы России использовались как щит.

"Использовались любой ядерной державой, которая реализует свои злые цели, используя свои обычные вооруженные силы. Я считаю, что Запад только поощряет еще большую агрессию, уступая этим угрозам", - подытожил Марк Арнольд.

Напомним, ранее в России заявили, что планируют к осени развернуть свои недавно испытанные межконтинентальные баллистические ракеты "Сармат", способные нанести ядерные удары по Соединенным Штатам.

При этом недавно российский диктатор Владимир Путин заявил, что первая тяжелая межконтинентальная баллистическая ракета "Сармат" станет на боевое дежурство до конца этого года.

Кроме того, в России продолжают раздаваться заявления о серийном производстве ядерных ракет.

Впрочем, по мнению главы украинской разведки Кирилла Буданова, в Москве четко понимают, что использование ядерного оружия просто ускорит распад Российской Федерации.

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