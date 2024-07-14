НАТО допомагає Україні боротися, але не здобути перемогу, - Foreign Policy

Підбиваючи підсумки саміту НАТО у Вашингтоні, журнал зазначає, що цей з'їзд виявив головну суперечність у стратегії Заходу щодо підтримки України. А саме - військова допомога союзників дає можливість ЗСУ давати відсіч російським силам, але не дає можливості виграти війну.

"Ми здебільшого підтримуємо Україну, щоб вона продовжувала битися і добивалася певних успіхів, а не вигравала битву. У нас немає реальної стратегії для цієї війни", - заявила Ліана Фікс, науковий співробітник з питань Європи у Раді з міжнародних відносин.

У свою чергу, Польща та країни Балтії давно закликали до збільшення підтримки України. Але союзники з найглибшими кишенями та найсучаснішими системами озброєння, зокрема США, зайняли більш обережну позицію у спробі запобігти спіралі ескалації з Москвою.

Відновлення підтримки відбувається на тлі того, що РФ завдає авіаударів з енергетичної інфраструктури України, що призводить до масштабних відключень електроенергії в останні місяці.

Як зазначає видання, аналітики скептично ставляться до того, що заходи, оголошені на саміті, можуть змінити перебіг подій на полі бою.

Голова Військового комітету НАТО адмірал Королівських ВМС Нідерландів Роб Бауер заявив, що "українцям для перемоги потрібно більше".

Крім того, журнал зазначає, що адміністрація президента США Джо Байдена "відіграла ключову роль у попередженні про наміри Росії атакувати Україну та у зміцненні підтримки країни з боку Заходу". Однак вона мало що запропонувала для припинення війни.

"Існує величезна прірва між тим, що ми говоримо, що хочемо відновити суверенітет України, і тим, що ми насправді робимо. Зараз складається враження, що ми все це говоримо, але люди в це не дуже вірять", - заявила директор трансатлантичної програми безпеки Андреа Кендал-Тейлор.