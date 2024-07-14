НАТО помогает Украине бороться, но не одержать победу, - Foreign Policy

Подводя итоги саммита НАТО в Вашингтоне журнал отмечает, что данный съезд выявил главное противоречие в стратегии Запада по поддержке Украины. А именно - военная помощь союзников дает возможность ВСУ давать отпор российским силам, но не дает возможности выиграть войну.

"Мы в основном поддерживаем Украину, чтобы она продолжала сражаться и добивалась определенных успехов, а не выигрывала битву. У нас нет реальной стратегии для этой войны", - заявила Лиана Фикс, научный сотрудник по вопросам Европы в Совете по международным отношениям.

В свою очередь, Польша и страны Балтии уже давно призывали к увеличению поддержки Украины. Но союзники с самыми глубокими карманами и самыми современными системами вооружения, в частности США, заняли более осторожную позицию в попытке предотвратить спираль эскалации с Москвой.

Возобновление поддержки происходит на фоне того, что РФ наносит авиаудары по энергетической инфраструктуре Украины, что приводит к масштабным отключениям электроэнергии в последние месяцы.

Как отмечает издание, аналитики скептически относятся к тому, что меры, объявленные на саммите, могут изменить ход событий на поле боя.

Председатель Военного комитета НАТО, адмирал Королевских ВМС Нидерландов Роб Бауэр заявил, что "украинцам для победы нужно больше".

Кроме того, журнал отмечает, что администрация президента США Джо Байдена "сыграла ключевую роль в предупреждении о намерениях России атаковать Украину и в укреплении поддержки страны со стороны Запада". Однако она мало что предложила для прекращения войны.

"Существует огромная пропасть между тем, что мы говорим, что хотим восстановить суверенитет Украины, и тем, что мы на самом деле делаем. Сейчас создается впечатление, что мы все это говорим, но люди в это не очень верят", заявила директор программы трансатлантической безопасности Андреа Кендалл-Тейлор.