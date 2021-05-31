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НАТО, Донбасс: какие темы могут вынести на референдумы в Украине

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Киев, Понедельник 31 мая 2021 09:26
НАТО, Донбасс: какие темы могут вынести на референдумы в Украине Фото: какие вопросы могут поднять на референдумах (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ульяна Безпалько, Анастасия Рокитна

На референдуме в Украине могут поднять вопрос вступления в НАТО. Также могут вынести вопрос о количестве народных депутатов.

Об этом рассказали несколько информированных собеседников РБК-Украина, говорится в материале "Слово народу. Смогут ли украинцы управлять страной через референдумы".

Источники сообщают, что на референдумах могут поднять вопросы:

  • Донбасса,
  • вступления в НАТО,
  • количестве нардепов.

Планы по поводу этих голосований упираются в уровень общественного отклика, выбор даты их проведения и формулировки вопросов, сообщили собеседники издания.

По их словам, чтобы референдум был признан состоявшимся, проголосовать должны 50%+1 избирателей страны.

Внутренняя социология показывает, что пока собрать больше 50% явки может только референдум о НАТО, пояснил один из собеседников в президентской команде. Но, по его словам, для этого референдума нужен какой-то повод, иначе люди не поймут спонтанность опроса.

Напомним, у Зеленского оценили возможность референдума по Донбассу.

Отметим, на Банковой не исключают референдум по реформе земли во время каденции Зеленского.

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Слово народу. Смогут ли украинцы управлять страной через референдумы
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Слово народу. Смогут ли украинцы управлять страной через референдумы