ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

НАТО, Донбас: які теми можуть винести на референдуми в Україні

Новость на русском →
Київ, Понеділок 31 травня 2021 09:26
НАТО, Донбас: які теми можуть винести на референдуми в Україні Фото: які питання можуть підняти на референдумах (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Уляна Безпалько, Анастасія Рокитна

На референдумі в Україні можуть підняти питання вступу до НАТО. Також можуть винести питання про кількість народних депутатів.

Про це розповіли кілька поінформованих співрозмовників РБК-Україна, йдеться в матеріалі "Слово народу. Чи зможуть українці керувати країною через референдуми".

Джерела повідомляють, що на референдумах можуть підняти питання:

  • Донбасу,
  • вступу до НАТО,
  • кількості нардепів.

Плани з приводу цих голосувань впираються в рівень суспільного відгуку, вибір дати їх проведення та формулювання питань, повідомили співрозмовники видання.

За їх словами, щоб референдум був визнаний таким, що відбувся, проголосувати повинні 50%+1 виборців країни.

Внутрішня соціологія показує, що поки зібрати більше 50% явки може тільки референдум про НАТО, пояснив один зі співрозмовників у президентській команді. Але, за його словами, для цього референдуму потрібен якийсь привід, інакше люди не зрозуміють спонтанність опитування.

Нагадаємо, у Зеленського оцінили можливість референдуму щодо Донбасу.

Зазначимо, на Банковій не виключають референдум щодо реформи землі під час каденції Зеленського.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Політика референдум Донбас НАТО
NEWS
Різкий спад: в Україні 1703 нових випадки коронавірусу
Різкий спад: в Україні 1703 нових випадки коронавірусу
DAILY
Слово народу. Чи зможуть українці керувати країною через референдуми
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Слово народу. Чи зможуть українці керувати країною через референдуми