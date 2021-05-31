НАТО, Донбас: які теми можуть винести на референдуми в Україні
На референдумі в Україні можуть підняти питання вступу до НАТО. Також можуть винести питання про кількість народних депутатів.
Про це розповіли кілька поінформованих співрозмовників РБК-Україна, йдеться в матеріалі "Слово народу. Чи зможуть українці керувати країною через референдуми".
Джерела повідомляють, що на референдумах можуть підняти питання:
- Донбасу,
- вступу до НАТО,
- кількості нардепів.
Плани з приводу цих голосувань впираються в рівень суспільного відгуку, вибір дати їх проведення та формулювання питань, повідомили співрозмовники видання.
За їх словами, щоб референдум був визнаний таким, що відбувся, проголосувати повинні 50%+1 виборців країни.
Внутрішня соціологія показує, що поки зібрати більше 50% явки може тільки референдум про НАТО, пояснив один зі співрозмовників у президентській команді. Але, за його словами, для цього референдуму потрібен якийсь привід, інакше люди не зрозуміють спонтанність опитування.