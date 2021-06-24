НАТО держит Украину на расстоянии, мы и сами в этом виноваты, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский считает, что на сегодня многие страны НАТО держат Украину на расстоянии. И украинская сторона отчасти в этом сама виновата.

По его словам, президент России Владимир Путин заявлением по итогам встречи с американским лидером Джо Байденом в Женеве о том, что планы Украины о вступлении в НАТО обсуждались "одним мазком", хотел показать, что вопрос Украины не на повестке дня, когда говорят большие державы.

"Я считаю, что вопрос ПДЧ - это не вопрос общения между Украиной и Россией. Это наше общение со странами альянса. В принципе, я вам скажу мое отношение относительно членства в НАТО - мы и сами в некоторых вещах виноваты. Потому что вопрос НАТО - все же вопрос безопасности, а мы 13 лет используем это как политический вопрос: изменения в Конституцию - и мы уже в НАТО, и когда мы там будем", - отметил Зеленский.

Он также подчеркнул, что раньше Украина неправильно давила на альянс в вопросе вступления в НАТО, а просто показывала, что есть такая повестка.

"Мне кажется, многие страны поняли, что Украину можно держать на расстоянии: ну хорошо, ну молодцы, еще немного, еще пару реформ, еще что-то. А мы нуждаемся сейчас в поддержке, у нас сейчас война. В действиях нуждаемся и от США, и от альянса. Это важный месседж, который получила Америка от нас", - добавил Зеленский.