НАТО тримає Україну на відстані, ми і самі в цьому винні, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський вважає, що на сьогодні багато країн НАТО тримають Україну на відстані. І українська сторона почасти в цьому сама винна.

За його словами, президент Росії Володимир Путін заявою за підсумками зустрічі з американським лідером Джо Байденом в Женеві про те, що плани України про вступ до НАТО обговорювалися "одним мазком", хотів показати, що питання України не на порядку денному, коли говорять великі держави.

"Я вважаю, що питання ПДЧ - це не питання спілкування між Україною і Росією. Це наше спілкування з країнами альянсу. В принципі, я вам скажу моє ставлення щодо членства в НАТО - ми і самі в деяких речах винні. Тому що питання НАТО - все ж питання безпеки, а ми 13 років використовуємо це як політичне питання: зміни до Конституції - і ми вже в НАТО, і коли ми там будемо", - зазначив Зеленський.

Він також підкреслив, що раніше Україна неправильно тиснула на альянс у питанні вступу до НАТО, а просто показувала, що є такий порядок денний.

"Мені здається, багато країн зрозуміли, що Україну можна тримати на відстані: ну добре, ну молодці, ще трохи, ще пару реформ, ще щось. А ми потребуємо зараз підтримки, у нас зараз війна. Дій потребуємо і від США, і від альянсу. Це важливий меседж, який отримала Америка від нас", - додав Зеленський.