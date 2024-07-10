У НАТО дали невтішний прогноз щодо війни в Україні

"Зрештою, ми всі маємо бути готові продовжувати підтримувати Україну навіть після 2025 року. Ми всі дуже добре розуміємо, і, як ми вже говорили протягом тривалого часу, це не конфлікт, який вірогідно незабаром закінчиться", - сказав він.

За його словами, війна в Україні "потребуватиме років цілеспрямованих зусиль", бо Росія "безсумнівно" зможе витримувати життя в умовах воєнної економіки ще мінімум 3-4 роки.

Оцінюючи здатність Росії щодо переходу економіки на воєнні рейки, посадовець Альянсу зазначив, що довгострокові наслідки будуть відчутними та значними для російської економіки.

Але наразі російське суспільство готове до запропонованого йому способу життя.