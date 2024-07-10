UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У НАТО дали невтішний прогноз щодо війни в Україні

Фото: РФ витримає в умовах військової економіки ще 3-4 роки (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Війна в Україні може тривати ще кілька років. Тому країни НАТО повинні бути готовими підтримувати Київ у довгостроковій перспективі.

Про це заявив високопосадовець НАТО під час саміту у Вашингтоні, пише РБК-Україна з посиланням на "Голос Америки".

"Зрештою, ми всі маємо бути готові продовжувати підтримувати Україну навіть після 2025 року. Ми всі дуже добре розуміємо, і, як ми вже говорили протягом тривалого часу, це не конфлікт, який вірогідно незабаром закінчиться", - сказав він.

За його словами, війна в Україні "потребуватиме років цілеспрямованих зусиль", бо Росія "безсумнівно" зможе витримувати життя в умовах воєнної економіки ще мінімум 3-4 роки.

Оцінюючи здатність Росії щодо переходу економіки на воєнні рейки, посадовець Альянсу зазначив, що довгострокові наслідки будуть відчутними та значними для російської економіки.

Але наразі російське суспільство готове до запропонованого йому способу життя.

Війна в Україні

За даними на кінець травня, кияни зберігали оптимізм з приводу перемоги України у війні, проте він став більш стриманим. Так, у жовтні 2023 року 91% вірили у перемогу, а за даними на травень - 85%.

Додамо, що очевидними планами РФ на цю літню кампанію залишається вихід на адмінкордон Донецької області, тому ворог продовжує тиснути. Проте ЗСУ мають перспективи того, щоб зупинити окупанта в цьому наступі. Докладніше - у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в УкраїніНАТОРосійська Федерація