В НАТО дали неутешительный прогноз по войне в Украине

"В конце концов, мы все должны быть готовы продолжать поддерживать Украину даже после 2025 года. Мы все очень хорошо понимаем, и, как мы уже говорили в течение длительного времени, это не конфликт, который, вероятно, скоро закончится", - сказал он.

По его словам, война в Украине "потребует лет целенаправленных усилий", поскольку Россия "несомненно" сможет выдерживать жизнь в условиях военной экономики еще минимум 3-4 года.

Оценивая способность России по переходу экономики на военные рельсы, чиновник Альянса отметил, что долгосрочные последствия будут ощутимыми и значительными для российской экономики.

Но сейчас российское общество готово к предложенному ему образу жизни.