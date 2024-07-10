ua en ru
Ср, 10 липня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У НАТО дали невтішний прогноз щодо війни в Україні

Україна, Середа 10 липня 2024 09:51
UA EN RU
У НАТО дали невтішний прогноз щодо війни в Україні Фото: РФ витримає в умовах військової економіки ще 3-4 роки (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Війна в Україні може тривати ще кілька років. Тому країни НАТО повинні бути готовими підтримувати Київ у довгостроковій перспективі.

Про це заявив високопосадовець НАТО під час саміту у Вашингтоні, пише РБК-Україна з посиланням на "Голос Америки".

"Зрештою, ми всі маємо бути готові продовжувати підтримувати Україну навіть після 2025 року. Ми всі дуже добре розуміємо, і, як ми вже говорили протягом тривалого часу, це не конфлікт, який вірогідно незабаром закінчиться", - сказав він.

За його словами, війна в Україні "потребуватиме років цілеспрямованих зусиль", бо Росія "безсумнівно" зможе витримувати життя в умовах воєнної економіки ще мінімум 3-4 роки.

Оцінюючи здатність Росії щодо переходу економіки на воєнні рейки, посадовець Альянсу зазначив, що довгострокові наслідки будуть відчутними та значними для російської економіки.

Але наразі російське суспільство готове до запропонованого йому способу життя.

Війна в Україні

За даними на кінець травня, кияни зберігали оптимізм з приводу перемоги України у війні, проте він став більш стриманим. Так, у жовтні 2023 року 91% вірили у перемогу, а за даними на травень - 85%.

Додамо, що очевидними планами РФ на цю літню кампанію залишається вихід на адмінкордон Донецької області, тому ворог продовжує тиснути. Проте ЗСУ мають перспективи того, щоб зупинити окупанта в цьому наступі. Докладніше - у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні НАТО Російська Федерація
NEWS
П'ять кроків і час. Що треба Україні для прориву на фронті: думка експерта
П'ять кроків і час. Що треба Україні для прориву на фронті: думка експерта
DAILY
В тіні Трампа. Що обговорюватимуть на саміті НАТО у Вашингтоні і чого чекати Україні
Роман Кот, Мілан Лєліч В тіні Трампа. Що обговорюватимуть на саміті НАТО у Вашингтоні і чого чекати Україні