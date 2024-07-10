В НАТО дали неутешительный прогноз по войне в Украине
Война в Украине может длится еще несколько лет. Поэтому страны НАТО должны быть готовы поддерживать Киев в долгосрочной перспективе.
Об этом заявил высокопоставленный чиновник НАТО во время саммита в Вашингтоне, пишет РБК-Украина со ссылкой на "Голос Америки".
"В конце концов, мы все должны быть готовы продолжать поддерживать Украину даже после 2025 года. Мы все очень хорошо понимаем, и, как мы уже говорили в течение длительного времени, это не конфликт, который, вероятно, скоро закончится", - сказал он.
По его словам, война в Украине "потребует лет целенаправленных усилий", поскольку Россия "несомненно" сможет выдерживать жизнь в условиях военной экономики еще минимум 3-4 года.
Оценивая способность России по переходу экономики на военные рельсы, чиновник Альянса отметил, что долгосрочные последствия будут ощутимыми и значительными для российской экономики.
Но сейчас российское общество готово к предложенному ему образу жизни.
Война в Украине
По данным на конец мая, киевляне сохраняли оптимизм по поводу победы Украины в войне, однако он стал более сдержанным. Так, в октябре 2023 года 91% верили в победу, а по данным на май - 85%.
Добавим, что очевидными планами РФ на эту летнюю кампанию остается выход на админграницы Донецкой области, поэтому враг продолжает давить. Однако ВСУ в свою очередь имеют перспективы того, чтобы остановить оккупанта в этом наступлении. Подробнее - в материале РБК-Украина.
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