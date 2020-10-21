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НАТО в четверг определится с созданием космического центра в Германии

Автор: РБК-Украина

НАТО может создать новый космический командный центр в Германии, направленный на противодействие угрозам для спутниковой инфраструктуры. Создание центра на авиабазе Рамштайн в ФРГ будет согласовано в ходе встречи министров обороны НАТО.

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Об этом заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг, пишет издание Politico.

Встреча намечена на четверг.

"Некоторые страны, в том числе Россия и Китай, разрабатывают противоспутниковые системы, которые могут ослеплять, выводить из строя или сбивать спутники и создавать опасные обломки на орбите", - подчеркнул генсек альянса в заявлении, разосланном по электронной почте.

Столтенберг заявил, что в НАТО должны лучше понимать проблемы в космосе и способность их решать.

Напомним, ранее стало известно, что США и Россия проведут переговоры по милитаризации космоса.

Соединенные Штаты также ранее заявили, что у них есть доказательства российских космических стрельб.

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Новости Украины НАТОЙенс Столтенбергкосмос