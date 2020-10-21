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НАТО в четвер визначиться зі створенням космічного центру в Німеччині

Автор: РБК-Україна

НАТО може створити новий космічний командний центр у Німеччині, спрямований на протидію загрозам для супутникової інфраструктури. Створення центру на авіабазі Рамштайн у ФРН буде узгоджено в ході зустрічі міністрів оборони НАТО.

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Про це заявив генеральний секретар альянсу Йенс Столтенберг, пише видання Politico.

Зустріч намічена на четвер.

"Деякі країни, в тому числі Росія і Китай, розробляють протисупутникові системи, які можуть засліплювати, виводити з ладу або збивати супутники і створювати небезпечні уламки на орбіті", - підкреслив генсек альянсу в заяві, розісланій по електронній пошті.

Столтенберг заявив, що в НАТО повинні краще розуміти проблеми в космосі і здатність їх вирішувати.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що США і Росія проведуть переговори по мілітаризації космосу.

Сполучені Штати також раніше заявили, що у них є докази російських космічних стрільб.

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