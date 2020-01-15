НАТО не будут привлекать напрямую к расследованию крушения самолета в Иране

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что НАТО не будут привлекать напрямую к расследование крушения самолета МАУ в Иране. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укринформ".

По словам Кулебы, в Североатлантическом альянсе солидарны с Украиной относительно расследования катастрофы украинского самолета в Иране, сбитого иранскими военными, но не будут напрямую привлекаться к нему, ведь это не входит в его функции.

"Сегодня у меня был разговор с послами двух стран, которые представляют участников завтрашней встречи. Сам Альянс не будет напрямую привлекаться к расследованию, потому что это не является функцией НАТО. Но Альянс в своем диалоге с иранскими партнерами будет настаивать на том же, на чем настаивает Украина: справедливое расследование, привлечение виновных к ответственности, выплата компенсаций в соответствии с международными требованиями. Здесь Альянс будет нашим союзником в осуществлении политического давления, в случае необходимости", - пояснил он.

Напомним, ранее в Офисе генерального прокурора сообщили, что Иран игнорирует запросы Украины в рамках расследования катастрофы украинского самолета в Тегеране и отменил приезд эксперта. Иранский эксперт должен был прибыть 15 января в Украину, чтобы осмотреть лабораторию, где планируют расшифровывать черные ящики.

Также РБК-Украина писало, что начало расшифровки черных ящиков пассажирского самолета украинской авиакомпании МАУ, который сбили иранские военные, планируется 20 января. Расшифровка черных ящиков должна состояться в Киеве.