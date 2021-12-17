UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

НАТО будет учитывать мнение Украины при диалоге с Россией, - Столтенберг

Автор: Сергей Пышкин

НАТО готово к конструктивному диалогу с Россией. В то же время обсуждения будут учитывать мнение европейских партнеров Альянса, таких как Украина.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НАТО.

"Мы четко понимаем, что любой диалог с Россией должен также учитывать озабоченности НАТО относительно действий России, основываться на основных принципах и документах европейской безопасности и проходить в консультации с европейскими партнерами НАТО, такими как Украина", - заявил Столтенберг.

В то же время союзники Альянса и НАТО готовы работать над укреплением доверия с Российской Федерацией, если Кремль предпримет соответствующие шаги для снижения напряженности.

Читайте РБК-Украина в Google News
НАТОРоссийская Федерация