НАТО буде виробляти більше зброї для України та поповнення своїх запасів

Відповідну заяву дипломат зробила під віртуального форуму "Виграти війну. Виграти мир". Вона наголосила, що кожен союзник НАТО надавав Україні гуманітарну, економічну та військову допомогу. Але тривалі бої показали, що деяких запасів зброї та снарядів не вистачає.

"Тож в НАТО розпочали роботу в рамках того, що ми називаємо планом дій щодо оборонного виробництва, зосереджуючись на дефіциті боєприпасів як для українців, так і для деяких членів НАТО, які надавали допомогу Україні, що призвело до власного дефіциту", - сказала Сміт.

За її словами, у НАТО зосередженні на посиленні співпраці з приватним сектором, щоб збільшити оборонні потужності. Посол наголосила, що підтримка України в Альянсі є "залізною і вона не згасає".

Позиція НАТО щодо війни

Нагадаємо, у НАТО стримані щодо термінів вступу України до Альянсу. Проте союзники підтримують прагнення нашої держави приєднатися до НАТО.

На думку партнерів, Україна стане членом НАТО після закінчення війни. Але українське керівництво просить надати чіткіші умови для вступу.

При цьому генсек НАТО Єнс Столтенберг закликає готуватися до тривалої війни РФ проти України. На тлі цьому він також просить союзників виконувати зобов'язання та збільшувати оборонні бюджети.