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НАТО будет производить больше оружия для Украины и пополнения своих запасов

Фото: НАТО будет производить больше оружия для Украины (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

НАТО увеличит производство боеприпасов для Украины и членов Альянса, предоставивших военную помощь украинской армии.

Об этом заявила посол США при НАТО Джулиан Смит, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Голос Америки".

Соответствующее заявление дипломат сделала под виртуальным форумом "Выиграть войну. Выиграть мир". Она подчеркнула, что каждый союзник НАТО оказывал Украине гуманитарную, экономическую и военную помощь. Но продолжительные бои показали, что некоторых запасов оружия и снарядов не хватает.

"Итак, в НАТО начали работу в рамках того, что мы называем планом действий по оборонному производству, сосредотачиваясь на дефиците боеприпасов как для украинцев, так и для некоторых членов НАТО, которые оказывали помощь Украине, что привело к собственному дефициту", - сказала Смит.

По ее словам, в НАТО сосредоточены на усилении сотрудничества с частным сектором для увеличения оборонных мощностей. Посол подчеркнула, что поддержка Украины в Альянсе "железная и она не угасает".

Позиция НАТО по войне

Напомним, в НАТО сдержаны касательно сроков вступления Украины в Альянс. Однако союзники поддерживают стремление нашего государства присоединиться к НАТО.

По мнению партнеров, Украина станет членом НАТО по окончании войны. Но украинское руководство просит предоставить более четкие условия для вступления.

При этом генсек НАТО Йенс Столтенберг призывает готовиться к продолжительной войне РФ против Украины. На этом фоне он также просит союзников выполнять обязательства и увеличивать оборонные бюджеты.

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