НАТО боится, что РФ использует "Северный поток-2" для увеличения военного присутствия, - Польша

Глава Бюро национальной безопасности Польши Павел Солох заявил, что НАТО опасается увеличения российского военного присутствия в Балтийском море. Для этого Россия может воспользоваться газопроводом "Северный поток-2".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию Солоха в Брюсселе .

"В ходе двусторонних встреч (в НАТО - ред.) мы говорили о безопасности в регионе Балтийского моря в контексте завершения строительства газопровода "Северный поток-2". Это критическая инфраструктура, что дает подтекст для увеличения военного присутствия России в регионе Балтийского моря", - сказал глава польского бюро.

По его словам, трубопровод "Северный поток-2" является головной болью не только для Польши, но и всех стран вокруг - Швеции, Финляндии, стран Балтии.