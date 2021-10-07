НАТО боїться, що РФ використає "Північний потік-2" для збільшення військової присутності, - Польща

Глава Бюро національної безпеки Польщі Павел Солох заявив, що НАТО побоюється збільшення російської військової присутності в Балтійському морі. Для цього Росія може скористатися газопроводом "Північний потік-2".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-конференцію Солоха у Брюсселі .

"У ході двосторонніх зустрічей (в НАТО - ред.) ми говорили про безпеку в регіоні Балтійського моря в контексті завершення будівництва газопроводу "Північний потік-2". Це критична інфраструктура, що дає підтекст для збільшення військової присутності Росії в регіоні Балтійського моря", - сказав глава польського бюро.

За його словами, трубопровід "Північний потік-2" є головним болем не тільки для Польщі, але і всіх країн навколо - Швеції, Фінляндії, країн Балтії.