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НАТО боїться, що РФ використає "Північний потік-2" для збільшення військової присутності, - Польща

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Брюссель, Четвер 07 жовтня 2021 18:55
НАТО боїться, що РФ використає "Північний потік-2" для збільшення військової присутності, - Польща Фото: Павел Солох, глава Бюро національної безпеки Польщі (flickr.com/msw_rp)
Автор: Дмитро Левицький

Глава Бюро національної безпеки Польщі Павел Солох заявив, що НАТО побоюється збільшення російської військової присутності в Балтійському морі. Для цього Росія може скористатися газопроводом "Північний потік-2".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-конференцію Солоха у Брюсселі.

"У ході двосторонніх зустрічей (в НАТО - ред.) ми говорили про безпеку в регіоні Балтійського моря в контексті завершення будівництва газопроводу "Північний потік-2". Це критична інфраструктура, що дає підтекст для збільшення військової присутності Росії в регіоні Балтійського моря", - сказав глава польського бюро.

За його словами, трубопровід "Північний потік-2" є головним болем не тільки для Польщі, але і всіх країн навколо - Швеції, Фінляндії, країн Балтії.

Нагадаємо, Україна також бачить загрозу у "Північному потоці-2". Президент Володимир Зеленський заявляв про необхідність створення міжнародно-правового механізму, що гарантуватиме безпеку.

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Північний потік-2 НАТО Польша Російська Федерація Балтийское море
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