Украине нужен четкий механизм, гарантирующий безопасность: Зеленский о "Северном потоке-2"
Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Президент Владимир Зеленский обсудил с немецким коллегой Франком-Вальтером Штайнмайером вопрос российского газопровода "Северный поток-2". Зеленский заявил о необходимости четкого механизма, гарантирующего безопасность.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис президента.
"Запуск "Северного потока-2" означает существенную эскалацию угроз для Украины и Европы. Украине важно получить четкий международно-правовой механизм, который будет гарантировать безопасность", - подчеркнул глава Украинского государства.
Напомним, Россия начала заполнять газом первую нить "Северного потока-2".
В то же время немецкий канцлер Ангела Меркель заявила, что "Северный поток-2" еще не получил разрешения на транспортировку газа в Европу.