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Украине нужен четкий механизм, гарантирующий безопасность: Зеленский о "Северном потоке-2"

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Киев, Среда 06 октября 2021 20:34
Украине нужен четкий механизм, гарантирующий безопасность: Зеленский о "Северном потоке-2" Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Президент Владимир Зеленский обсудил с немецким коллегой Франком-Вальтером Штайнмайером вопрос российского газопровода "Северный поток-2". Зеленский заявил о необходимости четкого механизма, гарантирующего безопасность.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис президента.

"Запуск "Северного потока-2" означает существенную эскалацию угроз для Украины и Европы. Украине важно получить четкий международно-правовой механизм, который будет гарантировать безопасность", - подчеркнул глава Украинского государства.

Напомним, Россия начала заполнять газом первую нить "Северного потока-2".

В то же время немецкий канцлер Ангела Меркель заявила, что "Северный поток-2" еще не получил разрешения на транспортировку газа в Европу.

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Северный поток-2 Владимир Зеленский
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