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Насувається суттєве похолодання: якою буде погода в Україні завтра

Фото: погода в Україні 3 квітня (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

Найближчими днями в Україні очікується похолодання. Завтра на в переважній частині регіонів країни спостерігатимуться дощі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на синоптика Наталку Діденко у Facebook.

Як зазначає синоптик, найближчими днями, орієнтовно 3, 4 та 5 квітня, в Україні похолоднішає.

Погода в Україні

Максимальна температура повітря найближчої ночі та завтра вранці становитиме +5+10 градусів, а вдень очікується +13+17, на півдні та на сході місцями до +19 градусів.

Вітер в Україні буде західного напрямку, у північних областях можливі штормові пориви до 15-20 м/с.

Крім того, 3-го квітня періодичні дощі, місцями з грозами, які пройдуть у західних областях, на півночі, а також у Луганській, Донецькій, Запорізькій областях та в Криму.

Погода в Києві

У Києві у середу місцями дощ, гроза. Сильний західний вітер до поривів 15-18 м/с.

Очікується зниження температури повітря вночі до +7+10 градусів, вдень до +16 градусів.

Погода у квітні 2024 в Україні

Як розповідав синоптик Володимир Деркач, на початку квітня до України повернеться тепло, а небо буде ясним.

Загалом погода весною 2024 в Україні буде теплою та вологою. Очікуються періоди потепління, але буде багато дощів. Також можливий мокрий сніг та заморозки.

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Погода в Україні