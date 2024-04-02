Надвигается существенное похолодание: какой будет погода в Украине завтра

В ближайшие дни в Украине ожидается похолодание. Завтра в преимущественной части регионов страны будут наблюдаться дожди.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на синоптика Наталью Диденко в Facebook.
Как отмечает синоптик, в ближайшие дни, ориентировочно 3, 4 и 5 апреля, в Украине станет холоднее.
Максимальная температура воздуха в ближайшую ночь и завтра утром будет +5+10 градусов, а днем ожидается +13+17, на юге и на востоке местами до +19 градусов.
Ветер на Украине будет западного направления, в северных областях возможны штормовые порывы до 15-20 м/с.
Кроме того, 3 апреля периодические дожди, местами с грозами, которые пройдут в западных областях, на севере, а также в Луганской, Донецкой, Запорожской областях и Крыму.
В Киеве местами дождь, гроза. Сильный западный ветер до порывов 15-18 м/с.
Ожидается понижение температуры воздуха ночью до +7+10 градусов, днем до +16 градусов.
Как рассказал синоптик Владимир Деркач, в начале апреля в Украину вернется тепло , а небо будет ясным.
В целом погода весной 2024 года в Украине будет теплой и влажной. Ожидается период потепления, но будет много дождей. Возможен мокрый снег и заморозки.
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