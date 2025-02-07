Насувається мороз. Київ та область попередили про небезпечну погоду

Погода у Києві та області у п'ятницю, 8 лютого, погіршиться. Жителів столиці попередили про небезпеку на дорогах та морози.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Український гідрометцентр та ДСНС.
За інформацією "Укргідрометеоцентру" у Києві та регіоні завтра буде без опадів, місцями можливе прояснення. Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с.
Однак на дорогах очікується ожеледиця.
Також прогнозується значне зниження температури. У Київській області вночі стовпчик термометра може опуститись до 10 градусів морозу, а вдень температура буде близько нуля градусів.
У Києві вночі очікується до 8 градусів морозу, в вдень від 3 до 1 градусу морозу.
Нагадаємо, раніше РБК-Україна розповідало, як відрізнити ожеледь і ожеледицю та чого більше боятись на дорозі. Детально - читайте про це у матеріалі.
Також ми писали, що з четверга, з 7 лютого, в Україні переважатиме погода без опадів. Така ситуація збережеться і на вихідних та навіть може "затриматись" на початок наступного робочого тижня.
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