Ожеледь та ожеледиця: як відрізнити і що гірше для водія авто

Навіть такий геніальний знавець всього на світі як Google часто плутає ці поняття – при тому що для водія різниця іноді проходить межею життя і смерті. Як відрізнити ожеледь і ожеледицю та чого більше боятись на дорозі?

Якщо коротко: і перше, і друге для водія становить небезпеку. І того, і іншого краще уникати, а якщо цього не вдалося, слід поводитись за кермом максимально обережно.

Ожеледь

Ожеледь – глобальне явище. Так називають ситуацію, коли опади у вигляді води замерзають на усіх поверхнях, яких можуть досягти: деревах, кущах, дротах, ґрунті – і дорозі в тому числі. Причому, на жаль, умов для такого обмерзання більше, ніж просто дощ і холодна земля. "Допомагають" утворити ожеледь також і туман, і мжичка, і вітер, і учорашні морози.

Ознаки ожеледі, видимі з-за керма. Лід може бути не помітним на дорозі, але залишатись видимим на наземних об’єктах: бордюрах, деревах, дротах, стовпах, дорожних знаках, стінах споруд. Зазвичай на наявність криги виказує своєрідний білий наліт і блиск, проте на асфальті буває також "чорний лід" – прозорий шар криги, не помітний під кутом зору з місця водія і через який просвічує темний асфальт.

У чому небезпека для авто. Дорога максимально слизька в будь-якій її частині, є реальний ризик повністю втратити контроль над машиною. Спроба будь-якого маневру призводить до великого чи малого розвороту автомобіля. На ожеледі авто в принципі може рухатися не лише вперед і назад, а і вбік, причому з неконтрольованим обертанням, бортом чи кормою вперед. Гальмування майже не допомагає, дії кермом ефективні мінімально і тільки якщо машина розташована передом у напрямку руху.

Що робити водієві на ожеледі. Найкраще взагалі уникати руху ділянками шляху з ожеледдю. Краще обережно, повільно і не гальмуючи з’їхати з проїзної частини і постояти кілька годин, аніж зупинитись об інше авто чи якусь придорожню споруду. Коли шляховики оброблять лід протиожеледними матеріалами (сіль, пісок, відсів), можна з обережністю продовжити рух, з подвійною увагою долаючи підйоми, спуски і відрізки з боковим ухилом. Краще уникати руху по поверхням з складним рельєфом, спроб вибратися на бордюр, виїхати з колії тощо.

Ожеледиця

Ожеледиця – явище локальне. Так називаються ділянки, на яких щільно вкатаний колесами сніг перетворився на лід. Спостерігається в першу чергу на проїзній частині з більш-менш активним трафіком.

Ознаки ожеледиці, видимі з-за керма. Дорога блищіть – в першу чергу у коліях, а решта поверхонь вкрита звичайним, матовим на вигляд снігом.

У чому небезпека ожеледиці. Коли під колесами машини такі ділянки – а вони можуть сягати і сотень метрів – авто погано слухається керма, буксує при рушанні з місця та неконтрольовано розвертається при гальмуванні. В принципі, небезпека того ж рівня, що і в ожеледь, хоча на невеликій швидкості є теоретична змога вчепитись колесами за фрагменти поверхні з рихлим, не відполірованим снігом.

Що робити водієві на ожеледиці. Заходи безпеки ті ж самі: мінімум дій кермом і педалями, але якщо швидкість невелика і курс залишається під контролем, можна обрати менш слизьку поверхню, спрямувавши машину на невкатану частину шляху. В будь-якому випадку швидкість слід знизити до мінімальної, рухи кермом і педалями повинні бути плавними та повільними.

Коротко

Що ожеледь, що ожеледиця – для водія це небезпека одного рівня. Нюанси відмінностей будуть важливі для досвідчених водіїв, які зможуть використати деякі "послаблення" ожеледиці і скерувати машину на поверхню дороги з кращим зчепленням.

Дозволимо також собі нагадати, що описані тут умови – одна з тих причин, з яких ми повинні взимку користуватись зимовими шинами. Саме вони, причому бажано якісні (і не старі!) можуть суттєво поліпшити керованість машини в ожеледь чи ожеледицю. Взагалі це царина шипованих шин, хоча багато які преміальні фрикційні моделі не поступаються "шиповкам" на льоду. І все ж таки знайте, що навіть шипи не дозволяють їхати по льоду як по сухому асфальту: закони фізики жодними технічними засобами не скасовуються.