Насувається мороз. Київ та область попередили про небезпечну погоду

Погода у Києві та області у п'ятницю, 8 лютого, погіршиться. Жителів столиці попередили про небезпеку на дорогах та морози.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Український гідрометцентр та ДСНС.

За інформацією "Укргідрометеоцентру" у Києві та регіоні завтра буде без опадів, місцями можливе прояснення. Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с.

Однак на дорогах очікується ожеледиця.

Також прогнозується значне зниження температури. У Київській області вночі стовпчик термометра може опуститись до 10 градусів морозу, а вдень температура буде близько нуля градусів.

У Києві вночі очікується до 8 градусів морозу, в вдень від 3 до 1 градусу морозу.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна розповідало, як відрізнити ожеледь і ожеледицю та чого більше боятись на дорозі. Детально - читайте про це у матеріалі.