Надвигается мороз. Киев и область предупредили об опасной погоде
Погода в Киеве и области в пятницу, 8 февраля, ухудшится. Жителей столицы предупредили об опасности на дорогах и морозах.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Украинский гидрометцентр и ГСЧС.
По информации "Укргидрометеоцентра" в Киеве и регионе завтра будет без осадков, местами возможно прояснение. Ветер преимущественно северо-восточный - 5-10 м/с.
Однако на дорогах ожидается гололедица.
Также прогнозируется значительное снижение температуры. В Киевской области ночью столбик термометра может опуститься до 10 градусов мороза, а днем температура будет около нуля градусов.
В Киеве ночью ожидается до 8 градусов мороза, в в днем от 3 до 1 градуса мороза.
Напомним, ранее РБК-Украина рассказывало, как отличить гололед и гололедицу и чего больше бояться на дороге. Подробно - читайте об этом в материале.
Также мы писали, что с четверга, с 7 февраля, в Украине будет преобладать погода без осадков. Такая ситуация сохранится и на выходных и даже может "задержаться" на начало следующей рабочей недели.
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