Надвигается мороз. Киев и область предупредили об опасной погоде

Погода в Киеве и области в пятницу, 8 февраля, ухудшится. Жителей столицы предупредили об опасности на дорогах и морозах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Украинский гидрометцентр и ГСЧС .

По информации "Укргидрометеоцентра" в Киеве и регионе завтра будет без осадков, местами возможно прояснение. Ветер преимущественно северо-восточный - 5-10 м/с.

Однако на дорогах ожидается гололедица.

Также прогнозируется значительное снижение температуры. В Киевской области ночью столбик термометра может опуститься до 10 градусов мороза, а днем температура будет около нуля градусов.

В Киеве ночью ожидается до 8 градусов мороза, в в днем от 3 до 1 градуса мороза.

Напомним, ранее РБК-Украина рассказывало, как отличить гололед и гололедицу и чего больше бояться на дороге. Подробно - читайте об этом в материале.