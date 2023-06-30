Насувається гроза. Жителів Києва та області попередили про негоду

Погода у Києві та області сьогодні, 30 червня, погіршиться. Синоптики попереджають про грози.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр у Facebook.
"Попередження про небезпечні метеорологічні явища по Київщині. У другій половині дня 30 червня грози", - йдеться у повідомленні.
Синоптики через погіршення погодних умов оголосили перший (жовтий) рівень небезпеки у столиці та Київській області.
Нагадаємо, сьогодні, за прогнозами синоптиків, майже всі області України накриють короткочасні дощі, місцями очікуються грози.
Також українців попередили, що на лівобережній частині можливі шквальні пориви вітру до 15-20 м/с.
Проте в Україну також повертається спека. Сьогодні стовпчики термометрів по країні покажуть +20 +25 градусів, а на півдні і сході до +29 градусів.
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