Надвигается гроза. Жителей Киева и области предупредили о непогоде

"Предупреждение об опасных метеорологических явлениях по Киевской области. Во второй половине дня 30 июня грозы", - говорится в сообщении.

Синоптики в связи с ухудшением погодных условий объявили первый (желтый) уровень опасности в столице и Киевской области.

Погода в Украине

Напомним, сегодня, по прогнозам синоптиков, почти все области Украины накроют кратковременные дожди, местами ожидаются грозы.

Также украинцы предупредили, что на левобережной части возможны шквальные порывы ветра до 15-20 м/с.

Однако в Украину также возвращается жара. Сегодня столбики термометров по стране покажут +20 +25 градусов, а на юге и востоке до +29 градусов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.