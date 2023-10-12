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Наступного тижня НАТО проведе навчання щодо поводження з ядерною зброєю

Фото: Єнс Столтенберга (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Країни Північноатлантичного альянсу невдовзі проведуть щорічні ядерні навчання Steadfast Noon.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресконференцію генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга.

За його словами, навчання є звичайним тренувальним заходом. Цього року вони відбудуться у жовтні та будуть проходити над Італією, Хорватією та Середземним морем.

У минулорічних навчаннях брали участь 14 країн і до 60 літаків, включаючи винищувачі четвертого та п'ятого поколінь, літаки-розвідники та танкери.

"Російська війна в Україні є нагадування про важливу роль, яку ядерна зброя НАТО відіграє у стримуванні агресії", - наголосив Столтенберг.

За словами Столтенберга, навчання стануть змогою показати ефективність і безпеку ядерного стримування Альянсу.

"Це посилає чіткий сигнал, що НАТО захищає всіх союзників", – додав він.

Програма ядерного обміну НАТО

Ядерний обмін (Nuclear Sharing) - це програма ядерного стримування НАТО. Вона дозволяє надавати ядерні боєголовки країнам-членам Альянсу, які не мають власної ядерної зброї. З листопада 2009 року в рамках програми ядерна зброя США розміщена в Бельгії, Німеччині, Італії, Нідерландах і Туреччині.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Польща хоче приєднатися до програми ядерного обміну серед країн НАТО у відповідь на розміщення Росією тактичної ядерної зброї на території Білорусі.

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НАТОЯдерні випробування