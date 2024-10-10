Наступного тижня Франція проведе конференцію з питань ядерної безпеки, - Макрон

"Як ви знаєте, в рамках роботи, розпочатої у Швейцарії, було вирішено провести кілька тематичних конференцій. Франція, відповідно до своїх зобов'язань, організовує конференцію з ядерної безпеки 17 жовтня", - сказав Макрон.

Варто зазначити, що конференція відбудеться у рамках Глобального саміту миру.

Французький президент також додав, що "Група семи" (G7) вже ухвалила важливі рішення щодо підтримки України, а наступного тижня буде важлива зустріч з Європейською Радою.

"Нам було важливо проговорити план роботи на наступні тижні - як щодо військової співпраці, так і щодо дипломатичної Ми рухаємося вперед відповідно до наших угод", - зазначив він.