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Наступного тижня ЄС може погодити обмеження цін на нафтопродукти РФ, - журналіст

Фото: ЄС може погодити обмеження цін на нафтопродукти РФ наступного тижня (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

Посли ЄС другий день обговорює питання пов'язані з війною в Україні, й очікується, що вже наступного тижня ЄС зможе погодити обмеження цін на російські нафтопродукти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter брюссельського кореспондента "Радіо Свобода" Рікарда Йозвяка.

Йозвяк повідомив, що за новими обмеженнями ціна на за дизельне топливо може бути знижена до 100 доларів, а за мазут до 45 доларів.

За його словами, дехто з послів все ж наполягає на тому, щоб переглянути обмеження на нафту зараз, а не в березні. Також є деякі невдоволення через відтягування санкцій на постачання добрив з Білорусі.

Нагадаємо, звільнення Росії від санкції на продовольство і добрива, а також стрибки цін на енергоносії дали змогу РФ збільшити свої доходи від експорту добрив.

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