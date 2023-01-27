Наступного тижня ЄС може погодити обмеження цін на нафтопродукти РФ, - журналіст

Посли ЄС другий день обговорює питання пов'язані з війною в Україні, й очікується, що вже наступного тижня ЄС зможе погодити обмеження цін на російські нафтопродукти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter брюссельського кореспондента "Радіо Свобода" Рікарда Йозвяка.

Йозвяк повідомив, що за новими обмеженнями ціна на за дизельне топливо може бути знижена до 100 доларів, а за мазут до 45 доларів.

За його словами, дехто з послів все ж наполягає на тому, щоб переглянути обмеження на нафту зараз, а не в березні. Також є деякі невдоволення через відтягування санкцій на постачання добрив з Білорусі.