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На следующей неделе ЕС может согласовать ограничение цен на нефтепродукты РФ, - журналист

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Брюссель, Пятница 27 января 2023 21:09
На следующей неделе ЕС может согласовать ограничение цен на нефтепродукты РФ, - журналист Фото: ЕС может согласовать ограничение цен на нефтепродукты РФ на следующей неделе (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

Послы ЕС второй день обсуждает вопросы, связанные с войной в Украине, и ожидается, что уже на следующей неделе ЕС сможет согласовать ограничение цен на российские нефтепродукты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter брюссельского корреспондента "Радио Свобода" Рикарда Йозвяка.

Йозвяк сообщил, что по новым ограничениям цена на дизельное топливо может быть снижена до 100 долларов, а за мазут до 45 долларов.

По его словам, некоторые из послов все же настаивают на том, чтобы пересмотреть ограничения на нефть сейчас, а не в марте. Также есть некоторые недовольства из-за оттягивания санкций на поставки удобрений из Белоруссии.

Напомним, освобождение России от санкции на продовольствие и удобрения, а также скачки цен на энергоносители позволили РФ увеличить свои доходы от экспорта удобрений.

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