Наступного року підтримка захисників громадою столиці буде не меншою, ніж цього року, – Кличко

"Не треба спекулювати на темі допомоги! Київ найбільше допомагає військовим і наступного року продовжить це робити. Загальна підтримка захисників і їх родин буде не меншою, ніж цього року! Загалом, на підтримку військових у 2024-му столиця виділила з бюджету вже понад 9 млрд грн. На наступній сесії ще маємо можливість спрямувати цього року 740 млн грн. Тобто, загалом, буде майже 10 млрд", - заявив Віталій Кличко.

Мер столиці зазначив, що минулого року з бюджету Києва на потреби Сил оборони було виділено 7,5 млрд грн.

Віталій Кличко також наголосив, що підтримка Сил оборони здійснюється не лише за програмою "Захисник Києва".

"Це гроші на закупівлю підрозділами необхідного спорядження – дронів, систем РЕБ, авто та інше. І кошти, зокрема, на виплати військовим та їх родинам, житло, обладнання інженерних споруд, реабілітацію. Міська цільова програма "Захисник Києва" - тільки одна з програм, за якими столиця допомагає військовим. Фінансується вона з двох напрямків", - пояснив Віталій Кличко.

Він також зазначив, що це залишок коштів з попереднього року і перевиконання бюджету. З них і спрямовуються кошти на цю програму. Також допомога військовим та їх родинам фінансується і з програм соціальної підтримки, житлового забезпечення, медичних та інших.

За його словами, на 2025 рік за програмою "Захисник Києва" на допомогу військовим буде передбачено 2,8 млрд грн.

"Наповнена коштами програма буде протягом першого кварталу 2025 року. Про що буде відповідна правка до проекту бюджету – за моєї ініціативи. Нагадаю, на 2024-й в цій програмі попередньо було передбачено майже втричі менше", - наголосив Кличко.