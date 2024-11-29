В следующем году поддержка защитников громадой столицы будет не меньше, чем в этом году, – Кличко

"Не надо спекулировать на теме помощи! Киев больше всех помогает военным и в следующем году продолжит это делать. Общая поддержка защитников и их семей будет не меньшей, чем в этом году! В целом на поддержку военных в 2024-м столица выделила из бюджета уже более 9 млрд грн. На следующей сессии еще есть возможность направить в этом году 740 млн. То есть в целом будет почти 10 млрд", - заявил Виталий Кличко.

Мэр столицы отметил, что в прошлом году из бюджета Киева на потребности Сил обороны было выделено 7,5 млрд грн.

Виталий Кличко также отметил, что поддержка Сил обороны осуществляется не только по программе "Защитник Киева".

"Это деньги на закупку подразделениями необходимого снаряжения – дронов, систем РЭБ, авто и другое. И средства, в частности, на выплаты военным и их семьям, жилье, оборудование инженерных сооружений, реабилитацию. Городская целевая программа "Защитник Киева" – только одна из программ , по которым столица помогает военным.

Он также отметил, что это остаток средств с предыдущего года и перевыполнение бюджета. С них и направляются средства на данную программу. Также помощь военным и их семьям финансируется из программ социальной поддержки, жилищного обеспечения, медицинских и других.

По его словам, на 2025 год по программе "Защитник Киева" на помощь военным будет предусмотрено 2,8 млрд грн.

"Наполнена средствами программа будет в течение первого квартала 2025 года. О чем будет соответствующая поправка к проекту бюджета – по моей инициативе. Напомню, на 2024 год в этой программе предварительно было предусмотрено почти втрое меньше", - подчеркнул Кличко.