З наступного року Данія припиняє підготовку українських пілотів на F-16

Він зазначив, що країна не зможе продовжувати підготовку українських пілотів після 2024 року з огляду на те, що Данія переходить на винищувачі F-35. Для нових літаків будуть використовувати авіабазу Скрюдструп, де нині навчаються українські пілоти.

Данський міністр оборони додав, що до кінця навчальної програми підготовку на F-16 в Данії усього пройдуть близько 20 українців.

Після завершення навчань країна і надалі робитиме свій внесок у підготовку українських льотчиків, але в інших країнах.

"Сьогодні українські пілоти також проходять підготовку в Румунії, але ще не ухвалене рішення, чи буде Данія долучатися до цього процесу, і якщо так, то яким чином", - резюмував Поульсен.