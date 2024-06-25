З наступного року Данія припиняє підготовку українських пілотів на F-16

З наступного року Данія припинить навчання українських пілотів на винищувачах F-16, оскільки країна перейде на більш сучасні літаки F-35. Однак Данія продовжить робити свій внесок у підготовку українців, але в інших країнах.
Про це повідомив міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен, передає РБК-Україна з посиланням на Finans.
Він зазначив, що країна не зможе продовжувати підготовку українських пілотів після 2024 року з огляду на те, що Данія переходить на винищувачі F-35. Для нових літаків будуть використовувати авіабазу Скрюдструп, де нині навчаються українські пілоти.
Данський міністр оборони додав, що до кінця навчальної програми підготовку на F-16 в Данії усього пройдуть близько 20 українців.
Після завершення навчань країна і надалі робитиме свій внесок у підготовку українських льотчиків, але в інших країнах.
"Сьогодні українські пілоти також проходять підготовку в Румунії, але ще не ухвалене рішення, чи буде Данія долучатися до цього процесу, і якщо так, то яким чином", - резюмував Поульсен.
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