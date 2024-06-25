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З наступного року Данія припиняє підготовку українських пілотів на F-16

Фото: винищувач F-16 у Данії (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

З наступного року Данія припинить навчання українських пілотів на винищувачах F-16, оскільки країна перейде на більш сучасні літаки F-35. Однак Данія продовжить робити свій внесок у підготовку українців, але в інших країнах.

Про це повідомив міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен, передає РБК-Україна з посиланням на Finans.

Він зазначив, що країна не зможе продовжувати підготовку українських пілотів після 2024 року з огляду на те, що Данія переходить на винищувачі F-35. Для нових літаків будуть використовувати авіабазу Скрюдструп, де нині навчаються українські пілоти.

Данський міністр оборони додав, що до кінця навчальної програми підготовку на F-16 в Данії усього пройдуть близько 20 українців.

Після завершення навчань країна і надалі робитиме свій внесок у підготовку українських льотчиків, але в інших країнах.

"Сьогодні українські пілоти також проходять підготовку в Румунії, але ще не ухвалене рішення, чи буде Данія долучатися до цього процесу, і якщо так, то яким чином", - резюмував Поульсен.

Нагадаємо, що ЄС передасть Україні 1,4 млрд євро прибудку від заморожених активів РФ. Гроші підуть на артилерію, снаряди та системи протиповітряної оборони.

Раніше РБК-Україна повідомляло, США вже завтра, 25 червня, можуть оголосити новий пакет військової допомоги Україні.

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Війна в УкраїніF-16