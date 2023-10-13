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Наступного місяця очікується другий перегляд програми МВФ з Україною, - Мінфін

Фото: міністр фінансів Сергій Марченко (kmu gov ua)
Автор: Каріна Левицька

Міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що наступного місяця очікується другий перегляд програми розширеного фінансування Міжнародного валютного фонду для України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Мінфіну

"Щодо співпраці з МВФ, міністр фінансів зауважив, що уряд України докладає максимум зусиль для виконання структурних маяків, які передбачені програмою Механізм розширеного фінансування (EFF). У наступному місяці очікується другий перегляд програми. Успішний перегляд сприятиме не тільки отриманню Україною наступного траншу від МВФ, а також залученню широкомасштабного фінансування від інших донорів", - ідеться в повідомленні.

За даними міністерства, під обговоренням залучення приватних інвестицій у відновлення України,

Марченко розповів про розвиток страхування воєнних ризиків в Україні. Також міністр фінансів розповів про співпрацю з міжнародними партнерами щодо використання арештованих активів Росії.

"Заморожені активи РФ мають стати фундаментом для подальшого фінансування відновлення та відбудови України. Маємо сподівання, що наші союзники зможуть знайти та реалізувати механізми для використання арештованих активів РФ на користь України", - додав Марченко.

Програма МВФ

Нагадаємо, що 31 березня МВФ схвалив чотирирічну програму розширеного фінансування для України на суму 15,6 млрд доларів. Програма складає частину пакету міжнародної підтримки із загальною вартістю 115 млрд доларів. Водночас влада України має реалізувати 19 структурних маяків для продовження фінансування.

Як заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, Україні у 2024 році потрібно близько 42 млрд доларів зовнішнього фінансування, аби покрити дефіцит державного бюджету.

У 2024 році Україна очікує кредити МВФ за програмою EFF на 5,4 млрд доларів.

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МВФ