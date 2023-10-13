В следующем месяце ожидается второй пересмотр программы МВФ с Украиной, - Минфин

"Относительно сотрудничества с МВФ, министр финансов отметил, что правительство Украины прилагает максимум усилий для выполнения структурных маяков, предусмотренных программой Механизм расширенного финансирования (EFF). В следующем месяце ожидается второй пересмотр программы. Успешный пересмотр будет способствовать не только получению Украиной следующего транша от МВФ, а также привлечению широкомасштабного финансирования от других доноров", - говорится в сообщении.

По данным министерства, под обсуждением привлечения частных инвестиций в восстановление Украины,

Марченко рассказал о развитии страхования военных рисков в Украине. Также министр финансов рассказал о сотрудничестве с международными партнерами по использованию арестованных активов России.

"Замороженные активы РФ должны стать фундаментом для дальнейшего финансирования восстановления и восстановления Украины. Надеемся, что наши союзники смогут найти и реализовать механизмы для использования арестованных активов РФ в пользу Украины", - добавил Марченко.

Программа МВФ

Напомним, что 31 марта МВФ одобрил четырехлетнюю программу расширенного финансирования для Украины на сумму 15,6 млрд. долларов. Программа составляет часть пакета международной поддержки с общей стоимостью 115 млрд. долларов. В то же время власти Украины должны реализовать 19 структурных маяков для продолжения финансирования.

Как заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, Украине в 2024 году нужно около 42 млрд. долларов внешнего финансирования, чтобы покрыть дефицит государственного бюджета.

В 2024 году Украина ожидает кредиты МВФ по программе EFF в 5,4 млрд долларов.

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