Наступний тиждень має бути проривним у виконанні критеріїв членства в ЄС, - Порошенко

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пʼятого президента Петра Порошенка під час Київського безпекового форуму.

"Наступний тиждень буде критично важливим для нашої євроатлантичної інтеграції. Це стосується і президента, і уряду, і парламенту. Йдеться про свободу висловлення поглядів, особисті свободи людей, Конституційний суд, верховенство права. Все, з цим пов’язане, буде поставлене на голосування. Ми маємо об’єднуватися і працювати разом", - наголосив Порошенко.

Він зазначив, що треба забезпечити чіткий графік щодо членства в Євросоюзі.

"Жовтень - завершення оцінки українських здобутків, по початку переговорів, і грудень - рішення Європейської Ради щодо початку переговорів. Це надзавдання для нас, і ми не маємо іншого варіанту. Вікно можливостей дуже вузьке, ми маємо почати переговори про членство за цього Європарламенту, за цієї Єврокомісії і за цієї Ради Європейського Союзу. Буде безвідповідально, якщо ми не вийдемо на цей результат", - додав Порошенко.

Членство України у Євросоюзі

Україна у 2022 році набула статусу кандидата на вступ до Євросоюзу. У результаті нашій країні висунули низку умов, які необхідно виконати для членства у блоці.

Ще на початку березня 2023 року прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявляв, що наша країна вже виконала всі умови для початку переговорів щодо вступу до Євросоюзу.

Офіційні представники України очікують, що переговори щодо членства розпочнуться вже цього року.

Більш детально про шлях нашої країни до ЄС можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.