Следующая неделя должна быть прорывной в выполнении критериев членства в ЕС, - Порошенко

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пятого президента Петра Порошенко во время Киевского форума по вопросам безопасности.

"Следующая неделя будет критически важна для нашей евроатлантической интеграции. Это касается и президента, и правительства, и парламента. Речь идет о свободе выражения взглядов, личных свободах людей, Конституционном суде, верховенстве права. Все, с этим связано, будет поставлено на голосование . Мы должны объединяться и работать вместе", - подчеркнул Порошенко.

Он отметил, что нужно обеспечить четкий график членства в Евросоюзе.

"Октябрь - завершение оценки украинских достижений, по началу переговоров, и декабрь - решение Европейского Совета относительно начала переговоров. Это сверхзадача для нас, и у нас нет другого варианта. Окно возможностей очень узкое, мы должны начать переговоры о членстве при этом Европарламенте, за этой Еврокомиссии и при этом Совете Европейского Союза. Будет безответственно, если мы не выйдем на этот результат", - добавил Порошенко.

Членство Украины в Евросоюзе

Украина в 2022 году приобрела статус кандидата на вступление в Евросоюз. В результате в нашей стране выдвинули ряд условий, которые необходимо выполнить для членства в блоке.

Еще в начале марта 2023 года премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявлял, что наша страна уже выполнила все условия для начала переговоров по вступлению в Евросоюз.

Официальные представители Украины ожидают, что переговоры по членству начнутся уже в этом году.

Более подробно о пути нашей страны в ЕС можете узнать в материале РБК-Украина.