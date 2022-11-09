Наступний саміт НАТО пройде у Вільнюсі: що буде на порядку денному

"Ми стикаємося з найскладнішим і непередбачуваним безпековим середовищем з часів холодної війни. Зустріч у Вільнюсі надасть главам держав і урядів країн НАТО можливість узгодити подальші кроки щодо зміцнення нашого стримування і оборони і розглянути питання про значне збільшення витрат на оборону, а також продовжити нашу підтримку України", - йдеться у заяві генсека НАТО.

При цьому він зазначив, що в епоху стратегічної конкуренції, що зростає, "трансатлантичний зв'язок між Європою і Північною Америкою в рамках НАТО, як і раніше, має важливе значення для безпеки нашого мільярда громадян".

Столтенберг висловив подяку Литві за проведення саміту. "Литва є життєво важливим союзником НАТО. Як сторона багатонаціональної бойової групи, що приймає, Литва допомагає забезпечити сильне стримування і захист для всього Альянсу", - сказав він.