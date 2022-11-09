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Следующий саммит НАТО пройдет в Вильнюсе: что будет в повестке дня

Фото: генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Лидеры стран НАТО соберутся на следующий саммит в Вильнюсе 11-12 июля 2023 года. В повестке дня буде увеличении расходов на оборону, а также поддержка Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление генерального секретаря генерального секретаря альянса Йенса Столтенберга.

"Мы сталкиваемся с самой сложной и непредсказуемой средой безопасности со времен холодной войны. Встреча в Вильнюсе предоставит главам государств и правительств стран НАТО возможность согласовать дальнейшие шаги по укреплению нашего сдерживания и обороны и рассмотреть вопрос о значительном увеличении расходов на оборону, а также продолжить нашу поддержку Украины", - говорится в заявлении генсека НАТО.

При этом он отметил, что в эпоху растущей стратегической конкуренции "трансатлантическая связь между Европой и Северной Америкой в рамках НАТО по-прежнему имеет важное значение для безопасности нашего миллиарда граждан".

Столтенберг выразил благодарность Литве за проведение саммита. "Литва является жизненно важным союзником НАТО. В качестве принимающей стороны многонациональной боевой группы Литва помогает обеспечить сильное сдерживание и защиту для всего Североатлантического союза", - сказал он.

В последний раз лидеры НАТО встречались в Мадриде в июне.

Напомним, полномочия действующего генсека НАТО Йенса Столтенберга заканчиваются осенью 2023 года. На его место могут претендовать как минимум пять кандидатов.

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